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Колишньому першому заступнику міністра Пивоварського суд обрав запобіжний захід у вигляді застави

Йдеться про 4 млн грн.

Колишньому першому заступнику міністра Пивоварського суд обрав запобіжний захід у вигляді застави
Колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер
Фото: Facebook/Vladimir Shulmeister

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику міністра інфраструктури України.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться про 4 млн грн.

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Підозрюваний не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу має внести кошти на відповідний рахунок Вищого антикорсуду.

Крім цього, колишнього першого заступника міністра зобов'язали прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи, виїзд закордон та утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Нагадаємо, у лютому Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили ексміністру інфраструктури Андрієві Пивоварському і його колишньому першому заступнику Володимирові Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх керівників Одеського припортового заводу.

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