ВАКС визнав нардепку Констанкевич винною у недекларуванні орендованої квартири за 2,5 млн грн

Їй призначили 44,2 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади строком на 1 рік.

Вищий антикорупційний суд визнав винною нардепку від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич у справі про недостовірне декларування.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"30 березня 2023 року за участі прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким чинного народного депутата визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - ідеться в повідомленні.

Нардепці призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік.

Зазначається, що в декларації за 2020 рік Констанкевич не вказала квартиру в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років.

На суді нардепка заявила, що квартирою вона користувалася менше, ніж 183 дні за рік, та не користувалась взагалі станом на 31 грудня 2020 року. Тому вона і вирішила її не декларувати. Перед виходом колегії суддів до нарадчої кімнати Констанкевич виступила з останнім словом та попросила її виправдати і пообіцяла декларувати усе "аби жодна підозра не впала на інститут депутата".

Нагадаємо, раніше ВАКС виправдав "слугу народу" Камельчука, який не задекларував квартиру в центрі Києва.

Станом на 14 березня 2023 року лише 30 депутатів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх.