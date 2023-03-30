На Тернопільщині з 1 квітня скоротять комендантську годину

Вона триватиме з 00:00 до 5:00.

У Тернопільській області з 1 квітня скоротять комендантську годину.

Про це повідомив у Telegram очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він зазначив, що з суботи комендантська година в Тернопільській області триватиме з 00:00 до 5:00.

Наразі комендантська година триває з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, з 3 квітня скорочується комендантська година на Черкащині.

ВІвано-Франківській області скоротили комендантську годину з 29 березня.

20 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00.

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