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В Україні збільшать граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу

Також на військову службу за контрактом братимуть осіб офіцерського складу військовослужбовців з числа сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але воювали не менш ніж три місяці.

В Україні збільшать граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу
Ззаступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко
Фото: Military Media Center

В Україні збільшать граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу - до 32 років.

Про це повідомив під час брифінгу в Military Media Center заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко.

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За його словами, змінами до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачили можливість збільшити з 30 до 32 років (з урахуванням набуття права на пенсію за вислугою років за змішаною формою) граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Йдеться про громадян із числа військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, та громадян призовного віку, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче ніж бакалавр та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу. 

Литовченко додав, що на період дії воєнного стану на військову службу за контрактом прийматимуть також осіб офіцерського складу військовослужбовців з числа сержантів і старшин, які не мають вищої освіти, але не менше ніж три місяці брали безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій та не менше ніж три місяці успішно виконують службові обов’язки на посадах осіб офіцерського складу, з одночасним присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу "молодший лейтенант". 

"Водночас таким військовослужбовцям, з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах, надається можливість не пізніше шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності",- додав офіцер.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 21 березня проголосувала за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби 8169.

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