У МОЗ, МОН і Фонді держмайна - кадрові зміни

Так, уряд звільнив з посади заступниці міністра охорони здоров’я України Ірину Микичак, а з посади заступника голови Державної служби з питань праці - Ярему Дуля.

Кабінет Міністрів затвердив низку кадрових змін у міністерствах охорони здоров'я, освіти, Фонді держмайна, а також Державній службі з питань праці.

Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Андрія Вітренка КМУ звільнив із посади першого заступника міністра освіти і науки і призначив заступником глави МОН.

Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Тепер він став першим заступником глави ФДМУ.

Крім цього, уряд звільнив з посади заступниці міністра охорони здоров’я України Ірину Микичак, а з посади заступника голови Державної служби з питань праці - Ярему Дуля.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін призначив Тетяну Вакуленко директором Українського центру оцінювання якості освіти. Крім цього, КМУ звільнив заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського, а Дмитра Кліменкова - з посади першого заступника голови Фонду державного майна.

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони отримали нових керівників.