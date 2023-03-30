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​Вимагали гроші у родин військовополонених: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.

​Вимагали гроші у родин військовополонених: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії
Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.

Фото: СБУ

Потім за гроші пропонували громадянам “допомогу” у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких “послуг” становила від 3 до майже 100 тис. гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Фото: СБУ

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.

У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

  • мобільні телефони і планшети;
  • майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
  • 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
  • чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

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Нагадаємо, росіяни намагаються підштовхнути рідних військовополонених до деструктивних дій.

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