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Запорізьку атомну електростанцію неможливо захистити, – Гроссі

За словами гендиректора МАГАТЕ, у всьому регіоні посилюється військова активність.

Запорізьку атомну електростанцію неможливо захистити, – Гроссі
Фото: news.sky.com

Рафаель Гроссі відвідав українську Запорізьку АЕС учора та заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована атомна станція, значно збільшилася. Тому АЕС більше неможливо захистити.

Про це пише Sky News.

“Це був другий візит Гроссі до Запоріжжя після того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року. Його метою було “самостійно оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”, – повідомили в МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії відправило у вересні минулого року своїх експертів на Запорізьку АЕС, незважаючи на це Гроссі оцінює ситуацію на об’єкті як “все ще нестабільну”.

“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.

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Нагадаємо, вчора ввечері Гроссі покинув Запорізьку АЕС, де він перебував з одноденним візитом. За даними компанії “Енергоатом”, він повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії МАГАТЕ, які перебували на ЗАЕС до ротації.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що “без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу”.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.

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