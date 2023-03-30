Малоймовірно, що Росії вдасться назбирати ще 400 000 осіб на війну без примусової мобілізації, – МО Британії

Російські медіа припускають, що Москва готується почати нову рекрутингову кампанію на війну проти України і призвати ще 400 000 осіб.

Росія презентує цю кампанію як добровольчу, а не обовʼязкову мобілізацію. Але малоймовірно, що кампанія залучить 400 000 справжніх волонтерів, повідомили в звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттер.

"Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця (між добровольцями і мобілізованими – Ред.) буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цільових показників набору, примушуючи чоловіків вступати", – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголосило, що російська влада, ймовірно, обрала нібито "добровольчу модель", щоб задовольнити дефіцит персоналу з метою мінімізації внутрішніх протестів серед росіян.

МО підкреслило також, що відновлення бойової могутності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу – Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QweoSriH6U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2023

Нагадаємо, що офіційно Кремль оголошував лише одну хвилю примусової мобілізації – у вересні 2022. Тоді, згідно з заявами, призвали 300 000 осіб, але на ділі число може бути значно вищим. Погано підготовлених та екіпірованих росіян кидали в найгарячіші бої, тож втрати серед мобілізованих відповідні.

Росія паралельно з мобілізацією змінила законодавство так, щоб ухилянти несли кримінальну відповідальність аж до 10 років позбавлення волі.