У Генштабі оцінили втрати ворога з початку повномасштабної війни у 172 900 осіб

Росіяни наступають на чотирьох напрямках на Донеччині.

За 400 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 172 900 військових. За минулу добу, 29 березня, Збройні сили знищили близько 560 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 610 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8) од,

артилерійських систем – 2 671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засоби ППО ‒ 278 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 291 (+3).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.