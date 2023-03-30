У Генштабі оцінили втрати ворога з початку повномасштабної війни у 172 900 осіб

За 400 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 172 900 військових. За минулу добу, 29 березня, Збройні сили знищили близько 560 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 610 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 671 (+12) од,
- РСЗВ – 526 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 278 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 291 (+3).
Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.