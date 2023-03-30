30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами, − ДСНС

30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За даними офіційних джерел, 30% території країни − 174 000 квадратних кілометрів забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами, які були залишені російськими окупантами.
Зараз Україна вважається найбільш замінованою країною у світі.
Протягом останніх 12 місяців на території України сталося понад 600 випадків, коли люди постраждали від мін.
Крім того, міни роблять великі ділянки землі недоступними та непридатними для використання фермерами, а також безпосередньо спричиняють травми та смертельні поранення.
Нагадаємо, МВС очікує ще 18 спецавтомобілів для механічного розмінування, перші два вже працюють.