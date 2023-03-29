Головне за день. Середа, 29 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, 48 відбитих атак противника, візит гендиректора МАГАТЕ на окуповану Запорізьку ЗАЕС, виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Яким запам’ятається 399-й день повномасштабної війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками.

Відповідаючи в інтерв'ю ERR на питання про те, коли західні танки можна буде побачити на полі бою, український міністр розповів про плани контрнаступу.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", – сказав Олексій Резніков.

Він підсумував, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. Зокрема у вигляді звільнених від окупації територій.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу росіяни завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, також здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи Повітряних Сил знищили російський бомбардувальник Су-24М. Ракетники та артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 29 березня – в новині.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

За інформацією компанії, 29 березня був другий візит очільника МАГАТЕ на тимчасово окуповану росіянами ЗАЕС. Відвідини тривали декілька годин.

"Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації. Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ", - повідомили в Енергоатомі.

Згодом у твітер-акаунті агентства Гроссі зазначив, що йому вдалося оцінити збитки, яких ЗАЕС зазнала після обстрілу в листопаді, а також ознайомитися з проблемами, які виникли після відключень станції.

Гроссі наголосив, що "як ніколи переконаний", що захист ЗАЕС необхідний, тож пообіцяв працювати над цим питанням.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".

"У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі. Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу”, - сказав Павло.

Він повідомив, що їм запропонували компроміс: виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія і сам Павло.

“Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", - сказав митрополит.

Сьогодні, 29 березня, стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Сьогодні ж служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню.

Українська православна церква Московського патріархату наклала заборону у служінні на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша), якого предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній затвердив виконувачем обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.

Дисциплінарне покарання було накладене за «ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя», - йдеться у повідомленні УПЦ.

Нагадаємо, після призначення архімандрит Авраамій звернувся до братії монастиря із закликом визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, та канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. А також залишитися у Лаврі у складі ПЦУ.

За інформацією з власних джерел LB.ua, незадовго до звернення до ченців УПЦ Авраамій вступив в особистий конфлікт з ієрархом УПЦ митрополитом Павлом (Лебедем), після чого і ухвалив відповідне рішення.

Подробиці – в новині.

Померла легенда української та світової художньої гімнастики, Герой України Альбіна Дерюгіна.

“Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної”, - йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що Альбіна Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. Вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!