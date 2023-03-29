Померла легендарна українська гімнастика Альбіна Дерюгіна

Померла легенда української та світової художньої гімнастики, Герой України Альбіна Дерюгіна.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

“Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.