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Померла легендарна українська гімнастика Альбіна Дерюгіна

Спортсменці було 92 роки.

Померла легендарна українська гімнастика Альбіна Дерюгіна
Альбіна Дерюгіна
Фото: Українська федерація гімнастики

Померла легенда української та світової художньої гімнастики, Герой України Альбіна Дерюгіна.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. 

“Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

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