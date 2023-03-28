Президент МОК підтвердив заборону на проведення міжнародних турнірів у Росії та Білорусі

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах під час пресконференції, що транслюється на YouTube-каналі організації, зробив нову заяву про санкції щодо російської та білоруської символіки та офіційних осіб, а також про заборону проведення в РФ та РБ міжнародних турнірів.

"Виконком МОК раніше ухвалив рішення не проводити жодні міжнародні змагання у Росії та Білорусі.

Жодних прапорів, гімнів та інших державних символів не повинно бути на міжнародних стартах. Жодних політиків, державних чиновників Росії та Білорусі не повинно бути на міжнародних турнірах.

І сьогодні було ухвалено рішення, що ці санкції зберігаються", - зокрема заявив президент МОК.