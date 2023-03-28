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Джошуа оцінив імовірність трилогії з Усиком

"Насолоджувався би можливістю побитися".

Джошуа оцінив імовірність трилогії з Усиком
Фото: twitter

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) поділився думками про трилогію з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO), якому він поступився двічі поспіль і втратив титули.

За словами британського боксера, він із задоволенням утретє розділив би ринг із українцем, якби йому випала така можливість.

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"Так, поразками від Усика я підвів багатьох людей, тому заслуговую на ту критику, яку отримую. Я завжди покладаю на себе великі надії, але в особі Усика я отримав дійсно дуже сильного суперника.

Я б однозначно насолоджувався можливістю побитися з ним знову", - наводить слова Джошуа Boxing News 24.

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