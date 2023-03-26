Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк після зриву бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) назвав можливих суперників українського боксера.

"У нас є три обов'язкові претенденти: Даніель Дюбуа, номер один за правилами WBA, а потім IBF – Філіп Хргович, який номер два та чемпіон WBO Джо Джойс. Я хотів би сказати, що найскладніший тест для Усика – це Джо Джойс. Це буде складний бій. Це може бути навіть складніший поєдинок, ніж з Тайсоном Ф'юрі, - заявив Красюк в інтерв'ю Fighting On The Inside Podcast.