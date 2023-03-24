"Епіцентр-Подоляни" стали фіналістом Суперліги

У півфіналі чоловічої волейбольної Суперліги зустрілися "Епіцентр-Подоляни" та "Юраакадемія".
"Епіцентр-Подоляни" одержав перемогу у трьох сетах і вийшли у фінал турніру.
Нагадаємо, у першому матчі "Епіцентр-Подоляни" також переміг з рахунком 3:0.
Команда за два матчі не віддала жодного сету "Юраакадемії".
У півфіналі чоловічої волейбольної Суперліги зустрілися "Епіцентр-Подоляни" та "Юраакадемія".
"Епіцентр-Подоляни" одержав перемогу у трьох сетах і вийшли у фінал турніру.
Нагадаємо, у першому матчі "Епіцентр-Подоляни" також переміг з рахунком 3:0.