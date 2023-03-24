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"Епіцентр-Подоляни" стали фіналістом Суперліги

Команда за два матчі не віддала жодного сету "Юраакадемії".

"Епіцентр-Подоляни" стали фіналістом Суперліги
"Епіцентр-Подоляни"
Фото: xsport.ua

У півфіналі чоловічої волейбольної Суперліги зустрілися "Епіцентр-Подоляни" та "Юраакадемія".

"Епіцентр-Подоляни" одержав перемогу у трьох сетах і вийшли у фінал турніру.

Нагадаємо, у першому матчі "Епіцентр-Подоляни" також переміг з рахунком 3:0.

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