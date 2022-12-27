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Клуб української Суперліги оштрафували за низьку температуру на майданчику

"Політехніка-Галичина" не змогла подбати про комфортні умови.

Клуб української Суперліги оштрафували за низьку температуру на майданчику
Фото: ФБУ

Федерація баскетболу України оштрафувала на 39 тисяч гривень "Політехніку-Галичину" за порушення правил проведення чемпіонату України, повідомляє пресслужба організації.

З 18 до 20 грудня під час проведення бабла Суперліги у Львові господарі майданчика порушили вимоги проведення чемпіонату України.

Одна з роздягальень не відповідала вимогам ФБУ. Також температура в ігровому залі була нижчою за встановлений мінімум +16 градусів.

Іноді температура у залі сягала 12 градусів.

Також департамент ФБУ з проведення змагань розглянув доцільність у майбутньому проводити бабла Суперліги у Львові.

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