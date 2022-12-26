Гвоздик повертається

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявив, що готується відновити професійну кар'єру. І вже у січні він розраховує провести свій наступний бій.

"Я повертаюся, підтверджую це. У моєму випадку, на жаль, я не можу робити так... Я хотів би робити це так, як це робить Іван Редкач. Але я так не вмію. Тому я працюю над цим. Готуюся на січень зараз, є ще варіанти у березні.

Але я не підписав контракт. Уже ці дати переносилися тричі. Зараз готуюся до січня. Опозиція не буде чемпіонською, топовою. Опозиція буде яка-небудь, щоб повернутися. Опозиція буде такою, яку я повинен проходити легко для того, щоб повернути ті відчуття, які в мене мають бути в ринзі", - заявив Гвоздик у коментарі ШИПШИНА ШОУ.

"Потім, може, серйозніше щось буде в березні. Але повторюю, я не хочу когось обнадіювати, що це буде 100%. Тому що мені вже давали три дати і всі три зірвалися. Тому, коли я підпишу контракт, насамперед я виставлю пост із постером на мій бій-повернення. Але зараз це такий тизер, називайте як хочете. Так, я готуюся, постійно тренуюсь. Але досить складно знайти опонента та команду, з якою працювати.

Чи відомий суперник? Вам ще ні. Для мене є опції. Не хочу переоцінювати себе, але якщо це буде він, суперника я міг би описати трьома словами - маємо, що маємо", - додав 35-річний українець.