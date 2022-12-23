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УАФ продовжила контракт Ротаня, який напередодні очолив "Олександрію"

Також договір пролонговано з Нагорняком.

УАФ продовжила контракт Ротаня, який напередодні очолив "Олександрію"
Фото: УАФ

Напередодні відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), під час якого було продовжено контракти двох тренерів збірних України - тренера юнацької збірної Сергія Нагорняка та тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня, дії угоди з якими добігали кінця 23 грудня, а тому було прийнято рішення їх продовжити, повідомляє пресслужба УАФ.

Ротань отримає чергове продовження контракту до кінця Олімпіади-2024 у Парижі за умови, якщо Україна U-21 успішно виступить на майбутньому ЧЄ-2023. Для цього українській молодіжці потрібно отримати олімпійську ліцензію.

Нова угода Нагорняка з УАФ розрахована до 31 липня 2023 року.

Варто зазначити, що днем раніше Ротань став новим головним тренером "Олександрії" - 41-річний фахівець поєднуватиме роботу у збірній та клубі УПЛ.

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