УАФ продовжила контракт Ротаня, який напередодні очолив "Олександрію"

Також договір пролонговано з Нагорняком.

Напередодні відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ), під час якого було продовжено контракти двох тренерів збірних України - тренера юнацької збірної Сергія Нагорняка та тренера молодіжної збірної Руслана Ротаня, дії угоди з якими добігали кінця 23 грудня, а тому було прийнято рішення їх продовжити, повідомляє пресслужба УАФ.

Ротань отримає чергове продовження контракту до кінця Олімпіади-2024 у Парижі за умови, якщо Україна U-21 успішно виступить на майбутньому ЧЄ-2023. Для цього українській молодіжці потрібно отримати олімпійську ліцензію.

Нова угода Нагорняка з УАФ розрахована до 31 липня 2023 року.

Варто зазначити, що днем раніше Ротань став новим головним тренером "Олександрії" - 41-річний фахівець поєднуватиме роботу у збірній та клубі УПЛ.