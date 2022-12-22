Промоутер Усика поставив ультиматум команді Ф'юрі за датою проведення бою

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що затягування з організацією поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) може призвести до його зриву.

"Не вдаватимуся в подробиці, але з огляду на те, що найбільш вірогідною опцією місця організації бою є Саудівська Аравія, після 4 березня на відкритій арені буде досить складно провести це з урахуванням клімату", - заявив Красюк в інтерв'ю boxingukraineboxing.

"Тому зупиняємось на цій версії. Але далі в арабських країнах розпочнеться Рамадан, під час якого точно ніхто нічого не робитиме. Якщо цей бій не відбудеться до 4 березня, він зможе пройти наприкінці квітня – на початку травня.

Якщо ми так довго затягнемо, у нас з'являтимуться кейси з обов'язковими захистами. Як ми їх розрулюватимемо? Чи зможемо?

Тоді IBF може вийти і видати рішення щодо промоутерських торгів. І тоді вже цей поєдинок або буде не за абсолютом, або взагалі не буде", - акцентував промоутер українця.

У свою чергу, со-промоутер британця та голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум негайно відреагував на цю заяву Красюка.

"Я не знаю, звідки він узяв цю дату – 4 березня. Але я можу сказати, що обидва бійці погодилися побитися один з одним без проміжних поєдинків, тож це добре. Необхідно визначитися з датою та місцем проведення бою. Ми працюємо над цим і все дізнаємося найближчими днями.

У мене у Великій Британії є чудові партнери в особі Queensberry. Ми щодня контактуємо з Френком та Джорджем Уорренами.

Я спілкувався з менеджером Усика Егісом Клімасом. До того ж я вважаю Олександра своїм добрим другом. Тому я впевнений, що поєдинок відбудеться найближчим часом. Це означає, що нам ще потрібно визначити дату", - цитує Арума fightnews.info.