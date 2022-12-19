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Усик асиметрично відповість на рішення Ф'юрі залучити до своєї команди Руні

"Мені що, Селезньова запросити?".

Усик асиметрично відповість на рішення Ф'юрі залучити до своєї команди Руні
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Володар титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відреагував на рішення чемпіона світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) залучити до підготовки до бою з українцем легенду збірної Англії та "Манчестера Юнайтед" Вейна Руні.

"Що мені, Селезньова, чи що, запросити?

Думаю, вони це роблять для розваг. Я не запрошуватиму до свого тренувального табору відомих футболістів тільки для того, щоб вони потиснули руку і подивилися, що тут відбувається, а не для допомоги.

А для куражу у мене і свої хлопці є, ми з боксерами зможемо покуражитись", - цитує Усика sport.ua.

Раніше Усик натякнув, що наступний бій може стати для нього заключним у кар'єрі.

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