Усик асиметрично відповість на рішення Ф'юрі залучити до своєї команди Руні

Володар титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відреагував на рішення чемпіона світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) залучити до підготовки до бою з українцем легенду збірної Англії та "Манчестера Юнайтед" Вейна Руні.

"Що мені, Селезньова, чи що, запросити?

Думаю, вони це роблять для розваг. Я не запрошуватиму до свого тренувального табору відомих футболістів тільки для того, щоб вони потиснули руку і подивилися, що тут відбувається, а не для допомоги.

А для куражу у мене і свої хлопці є, ми з боксерами зможемо покуражитись", - цитує Усика sport.ua.

Раніше Усик натякнув, що наступний бій може стати для нього заключним у кар'єрі.