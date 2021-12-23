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Селезньов назвав журналіста, що подав на нього заяву в поліцію, трансгендером

Форвард "Миная" пояснив скандальний епізод.

Селезньов назвав журналіста, що подав на нього заяву в поліцію, трансгендером
Євген Селезньов
Фото: dynamo.kiev

Форвард "Миная" Євген Селезньов прокоментував скандальний епізод з телефонними погрозами журналісту Андрію Сеньківу.

"Я прочитав неправдиву інформацію про себе від цієї людини. Я подзвонив йому і сказав, що вона не відповідає дійсності. При цьому і головний на той час тренер "Миная" Леонов підтвердив мої слова, а також уся команда.

Я в роздягальні як батько футболістам. Візьміть будь-якого гравця команди та запитайте в нього про це. З першого дня в клубі я намагався робити все, щоб команда була як одна сім'я. Так було в мене в "Дніпрі", – заявив Селезньов в інтерв'ю "Футбол 1/2/3".

"Сеньків подав недостовірну інформацію й не надав жодних доказів. Так, можливо, мені слід використовувати менше нецензурної лексики, але я емоційна людина. Він мене провокував. Я ж не знав, що він записує цю розмову.

Як чоловік, він мав мене попередити, але він виявився трансгендером. Це просто найдешевший хайп. Я йому погрожував? Так, я міг щось сказати, але я нікого не битиму, тим більше - трансгендера", - зазначив ексгравець збірної України.

Нагадаємо, Селезньов, не вдоволений заявами журналіста в ефірі, у телефонній розмові пригрозив приїхати в студію і побити Сеньківа.

Журналіст на це подав заяву в поліцію, яка відкрила кримінальну справу проти форварда "Миная".

Григорій МухінГригорій Мухін
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