ФІФА заборонила Зеленському виступити з закликом до миру перед фіналом ЧС-2022, - ЗМІ

ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити зі зверненням, яке містило в собі заклик до миру напередодні фіналу Чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє isport.ua з посиланням на CNN.

Джерело в Офісі Президента повідомило, що вони були здивовані адже сподівалися на те, що організація захоче використати свою репутацію заради світового блага.

Проте CNN уточнює, що переговори між сторонами тривають і ситуація може змінитися.

Нагадаємо, у фінальному матчі чинні чемпіони світу французи намагатимуться захистити титул від зазіхань аргентинців.

Матч відбудеться завтра. Початок поєдинку – о 17-00.