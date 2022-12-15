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"Реал" готовий викласти €10 мільйонів за захисника "Шахтаря", - Marca

Вінісіус Тобіас може затриматись на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" готовий викласти €10 мільйонів за захисника "Шахтаря", - Marca
Вінісіус Тобіас
Фото: marca.com

Керівництво чинного володаря Ліги чемпіонів та чемпіона Іспанії "Реала" схиляється до того, щоб активувати опцію викупу правого захисника "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса, повідомляє Marca.

"Інший Вінісіус" перебрався на "Сантьяго Бернабеу" минулої зими на правах оренди із можливістю викупу.

Виступи Тобіаса за молодіжку "Реала" "Кастілью" переконали клуб, що варто запропонувати "гірникам" за 18-річного бразильця 10 млн. євро та оформити повноцінний трансфер.

У нинішньому сезоні Вінісіус провів за "Кастіллю" 15 матчів і зробив 4 асисти.

Наставник команди легендарний Рауль заявив, що задоволений виступами захисника.

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