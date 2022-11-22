Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСпорт

"Реал" в особі президента клубу долучився до боротьби за Мудрика, - ЗМІ

Флорентіно Перес бачить в українці майбутнє своєї команди.

"Реал" в особі президента клубу долучився до боротьби за Мудрика, - ЗМІ
Михайло Мудрик
Фото: Cordon Press

"Реал" - одна з команд, яка готова у січневе трансферне вікно серйозно включитися у боротьбу за трансфер вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика, повідомляє El Desmarque.

У цьому нібито особисто зацікавлений президент мадридського клубу Флорентіно Перес, який переконаний, що українець має необхідний талант, щоб стати дуже важливою, якщо не ключовою, фігурою для команди Карло Анчелотті.

А оскільки Михайлу всього 21 рік, і у нього велике майбутнє та безмежний потенціал, то Перес готовий заплатити за українця 80 млн євро.

Але "Реал" ще має виграти конкурентну боротьбу за право оформити трансфер Мудрика в "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуля".

Разом з тим у разі підписання Мудрика "Реалу" буде потрібна побічна "жертва". Йдеться про колегу українця з амплуа Марко Асенсіо, майбутнє якого на "Сантьяго Бернабеу" залишається невирішеним.

Додамо, що контракт 26-річного іспанця спливає влітку 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також