"Реал" в особі президента клубу долучився до боротьби за Мудрика, - ЗМІ

"Реал" - одна з команд, яка готова у січневе трансферне вікно серйозно включитися у боротьбу за трансфер вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика, повідомляє El Desmarque.

У цьому нібито особисто зацікавлений президент мадридського клубу Флорентіно Перес, який переконаний, що українець має необхідний талант, щоб стати дуже важливою, якщо не ключовою, фігурою для команди Карло Анчелотті.

А оскільки Михайлу всього 21 рік, і у нього велике майбутнє та безмежний потенціал, то Перес готовий заплатити за українця 80 млн євро.

Але "Реал" ще має виграти конкурентну боротьбу за право оформити трансфер Мудрика в "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуля".

Разом з тим у разі підписання Мудрика "Реалу" буде потрібна побічна "жертва". Йдеться про колегу українця з амплуа Марко Асенсіо, майбутнє якого на "Сантьяго Бернабеу" залишається невирішеним.

Додамо, що контракт 26-річного іспанця спливає влітку 2023 року.