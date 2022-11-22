Саладуха вимагає забрати з Виконкому НОК України колишнього представника ОПЗЖ Кошляка

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Саладуха заявила про необхідність виключення з Виконкому НОК України колишнього представника партії ОПЗЖ, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка.

"Думаю, що зараз інформація про Кошляка піде таким поштовхом, що будуть знову призупиняти членство. Ми всі домагатимемося виключення цієї людини. Треба це робити штурмом членів НОК", - цетує Саладуху fakty.ua.

Додамо, що на хвилі обурення суспільства, деякі колишні представники партії ОПЗЖ, зокрема, Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич подали заяви про виключення їх з переліку членів НОК.