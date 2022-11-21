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"Кременчук" із тріском вилетів із Континентального кубка

Команда Олександра Савицького програла всі матчі.

"Кременчук" із тріском вилетів із Континентального кубка
"Кременчук"
Фото: fhu.com.ua

"Кременчук" всуху програв чемпіону Італії трьох останніх років "Асіаго" у заключному матчі півфінального раунду Континентального кубка у словацькій Нітрі – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Зазначимо, що у першому турі кременчужани поступилися польській "Унії" — 2:4. У другому поєдинку українська команда розгромно програла господарям майданчика "Нітрі" - 3:7.

Не набравши жодного очка, "Кременчук" посів останнє місце.

Нагадаємо, у вересні у матчі Континентального кубка у Стамбулі сталася масова бійка між українськими та російськими хокеїстами.

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