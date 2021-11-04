УХЛ звинуватила "Сокіл" у підробці документа про громадянство хокеїста

УХЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що розпочала розслідування щодо гравця "Сокола" Віктора Андрущенка.

Ініціатором розслідування виступив ХК "Кременчук". Клуб зазначив, що, за доступною в інтернеті інформацією, Андрущенко має паспорт громадянина Білорусі й виступав у місцевому чемпіонаті під білоруським прапором.

УХЛ перевірила номер паспорта громадянина України Андрущенка, наданий для реєстрації гравця на сезон 2021/2022. Паспорт виявився недійсним.

УХЛ відправила запити "Соколу" та Державній міграційній службі України, щоб прояснити ситуацію.

За надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявки, клубу загрожують технічні поразки за всі матчі, в яких брав участь Андрущенко.

Наразі Андрущенко взяв участь у 10 матчах УХЛ.

Тим часом пресслужба київського клубу виступила зі спростуванням інформації, що Андрущенко є легіонером.

"У зв’язку з тим, що на адресу Української хокейної ліги надійшов запит клубу “Кременчук” стосовно гравця нашої команди Віктора Андрущенка, хокейний клуб “Сокіл” змушений нагадати процедуру заявки гравців на сезон.

При підписанні контракту хокеїст надає клубу особистий паспорт. Клуб робить копію документа, заповнює контракт і відправляє його на адресу ліги. Ліга на основі прийнятих документів ОДИН РАЗ ЗА СЕЗОН, згідно з регламентом, визначає статус гравця, зокрема його національність.

За всіма основними базами даних, які існують у нашій державі, Андрущенко Віктор Вікторович є громадянином України, який народився в Києві і виступав свого часу у складі юніорської та молодіжної збірних команд України.

Повинні також нагадати, що два роки тому схоже непорозуміння з подачі клубу "Кременчук" виникало стосовно хокеїста "Донбасу" Олександра Матерухіна. Але тоді ліга з якихось причин не проводила розслідування і дозволила гравцеві Матерухіну продовжити виступи в УХЛ без статусу легіонера.

Хокейний клуб “Сокіл” завжди доводить свою перевагу виключно на льодовому майданчику і радить не переводити спортивне протистояння в іншу площину нашим опонентам", - йдеться в заяві.