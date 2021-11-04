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"Шахтар" вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів

Але навряд чи "гірники" цим пишатимуться.

Карім Бензема
Фото: EPA/UPG
Карім Бензема

У рамках 4-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" гідно провів поєдинок у Мадриді проти "Реала", але все ж таки поступився – 1:2.

Відкрив рахунок на 14-й хвилині Карім Бензема.

Цей гол француза став для мадридців 1000-м, забитим у Лізі чемпіонів. "Королівський клуб" першим з усіх клубів досяг такої позначки.

Його найближчими переслідувачами є мюнхенська "Баварія" з 759 голами, "Барселона" (653) та "Манчестер Юнайтед" (524).

Григорій МухінГригорій Мухін
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