"Шахтар" вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів

Але навряд чи "гірники" цим пишатимуться.

Фото: EPA/UPG Карім Бензема

У рамках 4-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" гідно провів поєдинок у Мадриді проти "Реала", але все ж таки поступився – 1:2.

Відкрив рахунок на 14-й хвилині Карім Бензема.

Цей гол француза став для мадридців 1000-м, забитим у Лізі чемпіонів. "Королівський клуб" першим з усіх клубів досяг такої позначки.

1.000 - El @realmadrid se ha convertido en el primer equipo en la historia de la Copa de Europa/@LigadeCampeones que alcanza los 1.000 goles marcados en la competición (incluidas previas). Rey. pic.twitter.com/gkACGe4x9Z — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2021

Його найближчими переслідувачами є мюнхенська "Баварія" з 759 голами, "Барселона" (653) та "Манчестер Юнайтед" (524).