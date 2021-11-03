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Джокович побив рекорд Федерера в АТР

Новак перевершив Роджера за кількістю перемог як перша ракетка.

Джокович побив рекорд Федерера в АТР
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Свій перший поєдинок після програшу фіналу US Open-2021 перша ракетка світу Новак Джокович провів на Мастерсі в Парижі проти угорця Мартона Фучовича (№40 АТР).

Матч тривав три сети і завершився перемогою серба - 6:2, 4:6, 6:3.

Варто відзначити, що це 418-та перемога Джоковича як лідера світового рейтингу. За цим показником він обійшов Роджера Федерера (№14 АТР) і став найкращим в історії.

Зазначимо, з чинних тенісистів найближче за цим показником розташувався Рафаель Надаль (№5 АТР) - 250. Іспанець поступається Джиммі Коннорсу (390), Івану Лендлу (366) та Піту Сампрасу (322).

Григорій МухінГригорій Мухін
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