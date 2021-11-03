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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боксу

Яка якість цієї медалі – з'ясується пізніше.

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боксу
Юрій Захарєєв
Фото: fbu.org.ua

У столиці Сербії Белграді проходить чемпіонат світу з боксу.

Україна на турнірі була представлена в кожній з 13 вагових категорій.

Проте лише одному українцю вдалося завоювати медаль. Юрій Захарєєв у ваговій категорії до 71 кг пробився до півфіналу ЧС.

У чвертьфіналі 19-річний уродженець Білгород-Дністровського переміг за очками Асланбека Шимбергенова з Казахстану.

За право вийти у фінал українець побореться проти представника Азербайджану Сархана Алієва. Таким чином, Захарєєв уже гарантував собі медаль, навіть якщо поступиться у півфіналі. Поєдинок відбудеться у четвер, 4 листопада.

Показово, що решта українських боксерів не змогли пройти навіть у стадію 1/4 фіналу.

Юрій Захарєєв - Асланбек Шимбергенов (повний бій)

Григорій МухінГригорій Мухін
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