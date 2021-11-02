FARE закликала покарати Бєсєдіна за слова про геїв

Інтерв'ю форварда "Динамо" та збірної України Артема Бєсєдіна YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ, де він торкнувся теми гомосексуалізму, набуло не лише широкого футбольного резонансу.

На слова українця звернула увагу Організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE), яка критично розцінила слова форварда про ЛГБТ-спільноту.

"Ми вважаємо, що такі висловлювання є неприпустимим і повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги – немає значення, який у тебе колір шкіри, яке віросповідання чи яка сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі", – повідомили "Спорт-Экспресс" у FARE.

"Ми рекомендували б Бєсєдіну пройти освітній курс про різноманіття - дізнатися більше про людей, які його оточують - як освітній захід разом із дисциплінарним покаранням", - зазначено у відповіді.