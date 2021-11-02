Агуеро не зіграє проти "Динамо" в Лізі чемпіонів через серьозні проблеми з сердцем

Фото: EPA/UPG Серхіо Агуеро

Літнє придбання "Барселони" Серхіо Агуеро не допоможе команді в найближчі три місяці. Про це повідомила пресслужба каталонців.

У 33-річного аргентинця виявлено серцеву аритмію. Нагадаємо, Серхіо не зміг дограти матч 12-го туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса" (1:1). Його замінили на 41-й хвилині через напад тахікардії.

Протягом трьох наступних місяців форвард проходитиме діагностичні та терапевтичні процедури під наглядом відомого кардіолога Хосепа Бругади.

Це означає, що Серхіо повернеться на поле щонайшвидше в лютому 2022 року.

Нагадаємо, Агуеро важко входив у нинішній сезон через травму і встиг провести у складі "Барселони" у всіх турнірах лише п'ять матчів, у яких відзначився голом.

Додамо, що сьогодні у Києві в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів "Барса" зіграє проти "Динамо". Початок поєдинку о 22:00.