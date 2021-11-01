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Рамос може залишити ПСЖ, так і не зігравши жодного матчу за парижан, - ЗМІ

Серхіо продовжує відновлюватися після травми.

Рамос може залишити ПСЖ, так і не зігравши жодного матчу за парижан, - ЗМІ
Серхіо Рамос
Фото: en.psg.fr

Фізична форма захисника ПСЖ Серхіо Рамоса вкрай непокоїть керівництво паризького клубу.

Літнє придбання Les Rouge-ET-Bleu так і не відновилося від травми литкового м'яза.

Тож парижани замислюються про дострокове розірвання угоди з 35-річним іспанцем, який досі не дебютував у складі ПСЖ, повідомляє Le Parisien. Керівництво побоюється, що Рамосу не вдасться вийти на колишній високий рівень.

У липні центральний захисник підписав дворічний контракт із ПСЖ. До переїзду у Францію Серхіо 16 років виступав за "Реал" і був його капітаном.

Наступний свій поєдинок парижани зіграють у рамках групового етапу Ліги чемпіонів: 3 листопада їхнім суперником буде "Лейпциг".

Григорій МухінГригорій Мухін
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