Рамос може залишити ПСЖ, так і не зігравши жодного матчу за парижан, - ЗМІ

Фізична форма захисника ПСЖ Серхіо Рамоса вкрай непокоїть керівництво паризького клубу.

Літнє придбання Les Rouge-ET-Bleu так і не відновилося від травми литкового м'яза.

Тож парижани замислюються про дострокове розірвання угоди з 35-річним іспанцем, який досі не дебютував у складі ПСЖ, повідомляє Le Parisien. Керівництво побоюється, що Рамосу не вдасться вийти на колишній високий рівень.

У липні центральний захисник підписав дворічний контракт із ПСЖ. До переїзду у Францію Серхіо 16 років виступав за "Реал" і був його капітаном.

Наступний свій поєдинок парижани зіграють у рамках групового етапу Ліги чемпіонів: 3 листопада їхнім суперником буде "Лейпциг".