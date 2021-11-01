У турнірній таблиці "Стара Синьйора" ділить 8-10 місця, поступаючись лідерському тандему "Наполі"/"Мілан" вже на 16 очок.

Фото: EPA/UPG Массиміліано Аллегрі

У рамках 11-го туру Серії А "Ювентус" вкотре втратив очки. Цього разу у Вероні, де підлеглі Массиміліано Алегрі програли місцевому однойменному клубу – 1:2.

Зазначимо, за останні три тури Bianconeri зуміли набрати лише очко, зігравши внічию з "Інтером" у матчі 9-го туру – 1:1.

Останні результати команди дуже розлютили Аллегрі. Італійський фахівець вирішив покарати гравців за погану гру. Він змусив команду вирушити на базу на тренувальний збір, який триватиме за зачиненими дверима з 1 до 6 листопада, повідомляє Tuttosport.

У турнірній таблиці "Стара Синьйора" ділить 8-10 місця, поступаючись лідерському тандему "Наполі"/"Мілан" вже на 16 очок.

Огляд матчу "Верона" - "Ювентус".