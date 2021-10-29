"Аль-Садд" погодився відпустити Хаві в "Барселону"

Угода іспанського фахівця з "Аль-Саддом" чинна до червня 2023 року, проте в ній є пункт про відступні у разі розриву відносин.

Фото: "Аль-Садд" Хаві

Катарський "Аль-Садд" погодився розірвати контракт зі своїм головним тренером Хаві заради "Барселони", повідомляє sportarena.com з посиланням на Mundo Dеportivo.

Легенда "блаугранас" зможе залишити клуб після матчу проти "Аль-Духаїля", що відбудеться 3 листопада.

Угода іспанського фахівця з "Аль-Саддом" чинна до червня 2023 року, проте в ній є пункт про відступні у разі розриву відносин.

Нагадаємо, напередодні "Барселона" оголосила про відставку Рональда Кумана, під керівництвом якого команда зазнала трьох поразок у п'яти останніх матчах Ла Ліги. В. о. наставника каталонців став Серхі Бархуан.

У найближчому матчі, 30 жовтня, "Барселона" зіграє з "Алавесом" у рамках чемпіонату, а 2 листопада "блаугранас" зустрінуться з "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Швидше за все, перший матч під керівництвом Хаві "Барса" зіграє після перерви на матчі збірних – у рамках 14-го туру "Барселона" зіграє проти своїх земляків з "Еспаньола". Матч відбудеться 21 листопада на "Ноу Камп".