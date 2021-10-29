Куман втратив посаду, поки летів у Барселону

Під час перельоту президент Лапорта провів нараду з радою директорів, після чого ухвалив рішення розірвати контракт з нідерландським фахівцем.

Свої останні години як головний тренер "Барселони" Рональд Куман провів у повітрі, долаючи на літаку відстань між аеропортами "Адольфо Суарес Мадрид-Барахас" і "Хосеп Тарраделлас Барселона-Ель-Прат", повідомляє Sport.es.

Після поразки в Мадриді від "Райо Вальєкано" (0:1) в 11-му турі чемпіонату Іспанії президент "блаугранас" Жоан Лапорта зрозумів, що команда не може знайти спосіб реагувати на невдачі. Нагадаємо, у минулому турі каталонці програли на своєму полі "Реалу" - 1:2.

Під час перельоту президент Лапорта провів нараду з радою директорів, після чого ухвалив рішення розірвати контракт з нідерландським фахівцем.

Перед приземленням Кумана повідомили, що його звільнено і не буде на тренуванні команди, запланованому на ранок четверга.

Нагадаємо, наступного дня після звільнення Рональда було призначено нового тренера "Барси".