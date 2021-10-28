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Хаві готовий очолити "Барселону"

Принципова згода отримана.

Хаві готовий очолити "Барселону"
Хаві
Фото: EPA/UPG

Легенда "Барселони" Хаві, який наразі очолює "Аль-Садд", найближчим часом очолить "Барселону", повідомляє видання Mundo Deportivo.

Хаві дав принципову згоду очолити каталонський клуб. Сторонам залишається узгодити деякі деталі.

І головне питання, яке необхідно вирішити, – це узгодження з катарським клубом звільнення від зобов'язань Хаві.

Також необхідно вирішити фінансове питання тренерського штабу Хаві.

Повідомляють, що іспанський фахівець очолить "Барселону" після перерви на матчі збірних і дебютує в новому статусі у барселонському дербі проти "Еспаньола" 21 листопада.

Григорій МухінГригорій Мухін
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