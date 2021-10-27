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Віцепрезидент НОК прокоментував звинувачення WADA щодо антидопінгового агентства України

Равіль Сафіуллін обережний у висновках.

Віцепрезидент НОК прокоментував звинувачення WADA щодо антидопінгового агентства України
Равіль Сафіуллін
Фото: uaf.org.ua

Віцепрезидент НОК України Равіль Сафіуллін, який також є президентом Федерації легкої атлетики України, прокоментував звинувачення Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) щодо Національного антидопінгового центру України (NADC) в порушенні кодексу організації.

"Нині це питання у стадії вивчення. 28 жовтня воно обговорюватиметься на засіданні Наглядової ради антидопінгового контролю. Все інше без коментарів", - цитує функціонера Meta-ratings.com.ua.

Раніше голова WADA Вітольд Банька на VIII сесії Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті, яка проходить у Парижі, запропонував запровадити реальні покарання для урядів країн, спортсменів яких спіймали на вживанні заборонених препаратів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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