Українських спортсменів можуть усунути від міжнародних змагань, - ексзаступник міністра про заяву WADA

Колишній голова Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і експерший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул прокоментував інформацію про те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національну антидопінгову організацію України (NADC) у порушенні кодексу організації.

"Коли за справу беруться дилетанти та шахраї, наслідки будуть катастрофічними. Після прочитання звіту Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розумієш, що в нашій країні "фахівці" саме з цих двох категорій формують та реалізують державну політику протидії допінгу у спорті", - написав Гоцул у Facebook.

"Після цього розслідування, з великою ймовірністю, можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу WADA. І, як наслідок, чекати на усунення українських спортсменів від міжнародних змагань. Соромно, що це можливо у сучасній Україні!" - підсумував колишній високопосадовець.