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Українська легкоатлетка Магучіх розповіла, які країни пропонували їй змінити громадянство

Таких як мінімум три.

Українська легкоатлетка Магучіх розповіла, які країни пропонували їй змінити громадянство
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року у стрибках у висоту українка Ярослава Магучіх розповіла, які країни пропонували їй змінити спортивне громадянство.

"Я не можу переїхати, не бачу себе в іншій країні. Подорожувати – так, будь ласка, жити – лише в Україні. На цей момент у мене така думка. Не знаю, що буде за 10-15 років, але зараз ось так. Не думаю, що обмежую свої можливості", - розповіла Магучіх в інтерв'ю на YouTube-каналі "Банкір, що біжить".

"Чи пропонували мені інші країни змінити громадянство? Пропонували переїхати виступати за них, але я відмовилася. Кликала Німеччина, з Кіпру дзвонили, США. Насправді багато країн, але якщо ти на цьому не зациклюєшся, але куди?" - запитує молодший лейтенант ЗСУ.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Магучіх виграла "бронзу" в стрибках у висоту. Після завершення змагань вона сфотографувалася разом з росіянкою Ласіцкене, яка виграла "золото". З українською спортсменкою провели бесіду в Міністерстві оборони України, а вболівальники розкритикували легкоатлетку в соцмережах. Згодом вона знову сфотографувалася разом з Ласіцкене.

Григорій МухінГригорій Мухін
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