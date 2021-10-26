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Ярославський не має наміру погашати борги із зарплати ексгравцям "Металіста"

Це чужі борги, запевняє бізнесмен.

Ярославський не має наміру погашати борги із зарплати ексгравцям "Металіста"
Олександр Ярославський
Фото: Facebook

Президент "Металіста" Олександр Ярославський роз'яснив ситуацію із зарплатними боргами клубу перед ексгравцями. Він не має наміру погашати їх.

"Звичайно, я довго консультувався з юристами, адже це радше юридичне питання. У нас працюють найпотужніші групи юристів із цих питань, не одна група. Повірте, ми маємо чим здивувати тих, хто спробує в клубу відсудити борги, яких ми не створювали.

Кажуть: "Так, ви їх не створювали, але борги є". Питання, наскільки ці борги реальні. Ніхто не хоче розбиратися, чи реальні ці борги. Ми знайшли юридичні тонкощі, які кажуть, що ці борги не зовсім реальні", – пояснив Ярославський ситуацію в інтерв'ю програмі "Бомбардир".

"Ми маємо цілий набір інструментів, абсолютно законних юридично. Футболісти намагаються вимагати сотні тисяч доларів (це тільки поки що), при цьому офіційна зарплата в них 5 000 гривень. Немає питань? Звідки такі суми?

А податкова не може мати питання до футболіста: як ти, отримуючи офіційну зарплату 5 000, вимагаєш 500 000 доларів? Яку ти зарплату отримував, любий? А податки ти сплатив? Це лише один маленький епізод, а таких епізодів ми набрали купу.

Багато футболістів прийшли сюди у стоптаних штиблетах і з дірявими шкарпетками, а пішли мільйонерами", - запевняє президент клубу.

"Треба ж мати совість вимагати такі суми. Тим паче в тих, хто їм заплатив гроші, які вони отримали, і вже точно їм нічого не винен. Коли я йшов з клубу, я з усіма чесно розрахувався. Підйомні Папа Гує становили мільйон доларів, я ж міг їх і не віддавати. Сказати: "Папа, будь здоровий. Клуб я продав. До побачення. Отримуй із наступного власника".

Я теж на їхньому місці задумався б, чи треба саме з нас намагатися отримати те, чого ми нікому не винні. Ми дуже жорстко, дуже справедливо, дуже чітко вибудовуватимемо захист нашого дорогого "Металіста". Вони намагатимуться створювати проблеми тут, але ж можна і в тюрму загриміти за несплату податків. Я з ними ні про що не домовлявся щодо цих зарплат і боргів. Нехай вони з Курченком поговорять. У мене з ним жодної комунікації немає і не може бути", - запевнив бізнесмен.

Додамо, "Металіст" щодуху мчить в УПЛ. За підсумками першого кола Першої ліги харків'яни лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого суперника на 7 очок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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