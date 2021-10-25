Салах обігнав Дрогба і став найкращим африканським бомбардиром в історії Англійської прем'єр-ліги

Фото: EPA/UPG Мохаммед Салах (ліворуч)

У рамках підсумкового матчу 9-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді розтрощив свого історично принципового суперника "Манчестер Юнайтед" - 5:0.

Хеттриком на "Олд Траффорд" відзначився Мохаммед Салах.

Таким чином, на рахунку 29-річного єгиптянина стало 106 голів, забитих в Англійській прем'єр-лізі, і він став найкращим африканським бомбардиром в історії АПЛ, обігнавши на два голи івуарійця Дідьє Дрогба.

106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

Додамо, що на третьому місці кращих африканських снайперів Прем'єр-ліги йде партнер і ровесник Салаха по "Ліверпулю" Садіо Мане. На рахунку сенегальця - рівно 100 голів в АПЛ.

Зазначимо, що хеттрик Мохаммеда - лише другий гостьовий на "Олд Траффорд" за останні 18 років після трьох голів бразильця Роналдо в матчі Ліги чемпіонів МЮ - "Реал" (4:3).