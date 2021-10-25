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Салах обігнав Дрогба і став найкращим африканським бомбардиром в історії Англійської прем'єр-ліги

Мохаммед доклав руку до розгрому "Манчестера Юнайтед".

Мохаммед Салах (ліворуч)
Фото: EPA/UPG
Мохаммед Салах (ліворуч)

У рамках підсумкового матчу 9-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді розтрощив свого історично принципового суперника "Манчестер Юнайтед" - 5:0.

Хеттриком на "Олд Траффорд" відзначився Мохаммед Салах.

Таким чином, на рахунку 29-річного єгиптянина стало 106 голів, забитих в Англійській прем'єр-лізі, і він став найкращим африканським бомбардиром в історії АПЛ, обігнавши на два голи івуарійця Дідьє Дрогба.

Додамо, що на третьому місці кращих африканських снайперів Прем'єр-ліги йде партнер і ровесник Салаха по "Ліверпулю" Садіо Мане. На рахунку сенегальця - рівно 100 голів в АПЛ.

Зазначимо, що хеттрик Мохаммеда - лише другий гостьовий на "Олд Траффорд" за останні 18 років після трьох голів бразильця Роналдо в матчі Ліги чемпіонів МЮ - "Реал" (4:3).

Григорій МухінГригорій Мухін
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