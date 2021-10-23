Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
ГоловнаСпорт

Пеле креативно привітав себе з Днем народження

Легенда відзначає свій 81-й День народження.

Number One
Фото: EPA/UPG
Number One

Легенда світового футболу Пеле сьогодні святкує свій 81-й День народження.

Бразилець в Twitter опублікував пост, в якому з гумором підійшов до цього заходу, привітавши себе зі святом.

"Приближается мій День народження. Ви приготували торт?", - написав Пеле.

Нагадаємо, у вересні Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. 1 жовтня він був виписаний з клініки.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також