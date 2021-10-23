Пеле креативно привітав себе з Днем народження

Фото: EPA/UPG Number One

Легенда світового футболу Пеле сьогодні святкує свій 81-й День народження.

Бразилець в Twitter опублікував пост, в якому з гумором підійшов до цього заходу, привітавши себе зі святом.

"Приближается мій День народження. Ви приготували торт?", - написав Пеле.

Meu aniversário está chegando! E aí, já prepararam o bolo?



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My birthday is coming! So, have you prepared the cake? pic.twitter.com/nL0FsBZsEZ — Pelé (@Pele) October 22, 2021