Стало відомо, в якому кошику буде Україна при жеребкуванні Ліги націй

Третій розіграш турніру стартує в наступному році.

Фото: УАФ Збірна України

Збірна України виступить в дивізіоні B Ліги націй в новому розіграші турніру, який стартує в 2022 році.

Українська команда буде в першому кошику під час жеребкування. "Синьо-жовті" виявилися в одному квартеті разом зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією.

Жеребкування Ліги націй відбудеться 16 грудня.

Кошик 1: УКРАЇНА , Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія. Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія. Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія. Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Варто зазначити, що національні команди України та Росії будуть розведені по різних групах. Збірна, яка виграє свою групу в дивізіоні B, підніметься в лігу A.

Нагадаємо, що Україна в другому розіграші ЛН зайняла останнє місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.

Чинними переможцями турніру є французи.