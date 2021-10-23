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Стало відомо, в якому кошику буде Україна при жеребкуванні Ліги націй

Третій розіграш турніру стартує в наступному році.

Збірна України
Фото: УАФ
Збірна України

Збірна України виступить в дивізіоні B Ліги націй в новому розіграші турніру, який стартує в 2022 році.

Українська команда буде в першому кошику під час жеребкування. "Синьо-жовті" виявилися в одному квартеті разом зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією.

Жеребкування Ліги націй відбудеться 16 грудня.

  • Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.
  • Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.
  • Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.
  • Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Варто зазначити, що національні команди України та Росії будуть розведені по різних групах. Збірна, яка виграє свою групу в дивізіоні B, підніметься в лігу A.

Нагадаємо, що Україна в другому розіграші ЛН зайняла останнє місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.

Чинними переможцями турніру є французи.

Григорій МухінГригорій Мухін
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