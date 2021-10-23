Стало відомо, в якому кошику буде Україна при жеребкуванні Ліги націй

Збірна України виступить в дивізіоні B Ліги націй в новому розіграші турніру, який стартує в 2022 році.
Українська команда буде в першому кошику під час жеребкування. "Синьо-жовті" виявилися в одному квартеті разом зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією.
Жеребкування Ліги націй відбудеться 16 грудня.
- Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.
- Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.
- Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.
- Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.
Варто зазначити, що національні команди України та Росії будуть розведені по різних групах. Збірна, яка виграє свою групу в дивізіоні B, підніметься в лігу A.
Нагадаємо, що Україна в другому розіграші ЛН зайняла останнє місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.
Чинними переможцями турніру є французи.