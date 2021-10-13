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Збірна України в матчі проти Боснії побила власний антирекорд

Наша команда пропустила в 10-му матчі поспіль.

Збірна України в матчі проти Боснії побила власний антирекорд
Збірна України
Фото: УАФ

У матчі кваліфікації Чемпіонату світу-2022 з Боснією (1:1) збірна України продовжила свою серію з пропущеними голами до 10 ігор. Тим самим наша команда побила антирекорд 10-річної давності, повідомляє sport.ua.

Востаннє українці залишалися "сухими" 7 червня 2021 року, коли вдома в товариській зустрічі розгромили Кіпр з рахунком 4:0.

Серія триває з 13 червня, коли наша національна команда програла матч Євро-2020 Нідерландам - 2:3.

Додамо, що м'яч, забитий захисником боснійців Анелем Ахмедходжичем, став сотим пропущеним збірною України на своєму полі. При цьому 45 голів припадають на товариські ігри, 27 - на матчі чемпіонату Європи, 24 - ЧС, 3 - на Лігу націй і 1 - на міжнародний турнір.

Григорій МухінГригорій Мухін
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