Фото: EPA/UPG

У групі I європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 збірна Англії несподівано зіграла на "Вемблі" внічию з командою Угорщини - 1:1. На гол Роланда Шоллої (24-та хвилина, з пенальті) господарі відповіли голом Джона Стоунза (37-ма).

Під час матчу на трибунах відбулися сутички вболівальників гостей з поліцією.

Зазначимо, що перед початком зустрічі футболісти збірної Англії традиційно стали на коліна в рамках акції BLM, на що угорські вболівальники, відомі своїм ставленням до цієї акції, їх освистали. Один з уболівальників у цей час расистськи образив стюарда.

Фото: EPA/UPG

За свого співвітчизника підписалися працівники поліції, які оперативно затримали фана, після чого інші угорські ультрас почали сутички з правоохоронцями. У відповідь поліція застосувала кийки. Спершу їй не вдалося стримати натовп: угорці відтіснили поліцейських у підтрибунне приміщення "Вемблі".

Metropolitan Police running away from Hungary supporters at Wembley stadium last night.. pic.twitter.com/CTi5mRINCr — Paul B 🇬🇧 🔴 (@pauldbowen) October 13, 2021

Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN

pic.twitter.com/iT1hZXjnoP — Darren (@Darren94775262) October 12, 2021

Додамо, що після першого матчу цих команд у Будапешті у вересні (0:4) угорців покарали двома матчами з порожніми трибунами через расизм щодо гравців збірної Англії - півзахисників Джуда Беллінгема і Рахіма Стерлінга.

Фото: EPA/UPG Угорські ультрас бурхливо реагують на гол Стерлінга в Будапешті

Огляд матчу Англія - Угорщина.