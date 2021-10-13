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На "Вемблі" під час матчу з Англією угорські ультрас улаштували велику бійку з поліцією на грунті расизму

Угорцям навіть вдалося відтіснити поліцейських у підтрибунне приміщення.

Фото: EPA/UPG

У групі I європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 збірна Англії несподівано зіграла на "Вемблі" внічию з командою Угорщини - 1:1. На гол Роланда Шоллої (24-та хвилина, з пенальті) господарі відповіли голом Джона Стоунза (37-ма).

Під час матчу на трибунах відбулися сутички вболівальників гостей з поліцією.

Зазначимо, що перед початком зустрічі футболісти збірної Англії традиційно стали на коліна в рамках акції BLM, на що угорські вболівальники, відомі своїм ставленням до цієї акції, їх освистали. Один з уболівальників у цей час расистськи образив стюарда.

Фото: EPA/UPG

За свого співвітчизника підписалися працівники поліції, які оперативно затримали фана, після чого інші угорські ультрас почали сутички з правоохоронцями. У відповідь поліція застосувала кийки. Спершу їй не вдалося стримати натовп: угорці відтіснили поліцейських у підтрибунне приміщення "Вемблі".

Додамо, що після першого матчу цих команд у Будапешті у вересні (0:4) угорців покарали двома матчами з порожніми трибунами через расизм щодо гравців збірної Англії - півзахисників Джуда Беллінгема і Рахіма Стерлінга.

Угорські ультрас бурхливо реагують на гол Стерлінга в Будапешті
Фото: EPA/UPG
Угорські ультрас бурхливо реагують на гол Стерлінга в Будапешті

Огляд матчу Англія - Угорщина.

Григорій МухінГригорій Мухін
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