Футболісти збірної України розкритикували якість газону "Арени Львів "

Після нічийного результату в матчі кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії та Герцеговини (1:1) гравці української команди розкритикували якість газону "Арени Львів".

Зокрема, хавбек Тарас Степаненко в інтерв'ю ТК "Футбол 1/2/3" назвав поле жахливим.

"Хотів би звернути велику увагу на стан поля. Хлопці, збірна грає не так часто у Львові. Потрібно щось робити з полями. Ми не можемо всі матчі проводити на "Олімпійському", де хороше поле.

Чесно - жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці ковзалися на рівному місці. Воно все в грудках. Треба щось робити. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а в нас одне поле хорошого рівня", - заявив Степаненко.

"Ми ще вчора звернули увагу на стан поля на першому тренуванні. Воно все в грудках, попросили його закатати. Це теж відіграє велику роль. У нас технічні футболісти, які можуть швидко втекти один в один за допомогою своєї кваліфікації, а м'яч стрибає. Неможливо", - підсумував гравець збірної.

Підтримує партнера по збірній захисник Ілля Забарний.

"Так, поле було жахливе. Треба щось з цим робити, це ненормально. У нас, виходить, тільки одне поле для збірної - НСК "Олімпійський". З цим треба щось робити", - зазначив гравець "Динамо".

Додамо, що цей матч став для Степаненка 500-м у кар'єрі. Степан став 9-м футболістом за роки незалежності, які досягли цього рубежу в рядах українських команд.

350 зустрічей Степаненко відіграв за "Шахтар", 83 - за запорізький "Металург", де 4 березня 2007 року в гостьовому поєдинку з "Динамо" (1:3) в УПЛ відбувся його дебют на вищому рівні, 67 - за національну збірну.

311 разів Степан виходив на поле в чемпіонатах України, 78 - в єврокубках, 33 - в Кубку України і 11 - в Суперкубку України.