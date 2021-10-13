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Збірна України не змогла розвинути успіх у кваліфікації ЧС-2022 в матчі проти Боснії (оновлено)

Нічия залишила шанси на продовження боротьби.

Збірна України не змогла розвинути успіх у кваліфікації ЧС-2022 в матчі проти Боснії (оновлено)
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Фартова для збірної України "Арена Львів" прийняла матч 7-го туру кваліфікації Чемпіонату світу-2022 - черговим суперником нашої команди в групі D цього разу була команда Боснії і Герцеговини.

Матч завершився нічиєю - 1:1.

Усе складалося добре для підлеглих Олександра Петракова: швидкий гол, забитий Андрієм Ярмоленком на 15-й хвилині; регулярне створення небезпечних моментів біля воріт суперника - тільки забити такий потрібний другий гол українці не змогли.

У другій половині другого тайму очікувано підсіли наші лідери - атакувальна зв'язка "ЯЯ" - Ярмоленко-Яремчук. І гості почали тиснути. Пару разів команду врятував Андрій Пятов.

А на 77-й хвилині сталася фатальна для збірної України розв'язка. Боснійці провели витончену атаку, яка завершилася голом - 1:1.

Нічия дозволила залишитися нашій команді на другій сходинці турнірної таблиці (9 очок) і, що головне, зберегла шанси це друге місце за підсумками відбіркового турніру. Але тепер не все в наших руках.

Боснійці відстають на очко. Після перемоги над Казахстаном (2:0) знову включилася в боротьбу Фінляндія, відстаючи від українців на два очки.

Багато що буде залежати від результату матчу Боснія - Фінляндія (13 листопада).

Але головний матч очікує 16 листопада в Сараєві. Однак за певних обставин навіть успіх у ньому не гарантуватиме українцям збереження боротьби за потрапляння на ЧС-2022: і нас, і боснійців можуть на повороті обійти фіни.

Додамо, що "Арена Львів" не втратила для збірної України безпрограшну категорію. Це був ювілейний, 20-й матч нашої національної команди на цій спортивній арені - 17 перемог і три нічиї.

Оновлення. Огляд матчу Україна - Боснія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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