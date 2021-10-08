Перед відбірковим матчем ЧС-2022 Казахстан відмовив у візах шістьом футболістам суперника збірної України по групі

Уже завтра в європейській відбірковій групі D Чемпіонату світу-2022 пройдуть матчі Фінляндія - Україна і Казахстан - Боснія і Герцеговина.

Зокрема, боснійці, які мають проблеми зі складом через травми, зазнали додаткових втрат.

Національна команда прибула в Нур-Султан в урізаному складі. У делегації відсутні Саньїн Прчич, Елвіс Шарич, Денніс Хаджикадунич, Даріо Думич, Аді Налич і Юсуф Газібегович, яким відмовили у візах, повідомляє пресслужба Футбольної спілки Боснії і Герцеговини (NFSBH).

З цієї ж причини не змогли вилетіти до Казахстану і кілька співробітників національної команди.

Незважаючи на всі зусилля офіційних осіб, вони не знайшли розуміння в Посольстві Казахстану в Хорватії, Боснії і Герцеговини та Чорногорії, сказано в заяві NFSBH.